Фанатка призналась в любви Николаю Баскову, сев на шпагат на сцене

Публикация от Лилия Болдырева (@allilyia_3004) 2 Авг 2018 в 3:02 PDT

Поклонники уже устали ждать свадьбу Николая Баскова с Викторией Лопырёвой, недавно артист намекнул на разрыв отношений, хотя громких заявлений пара пока ещё не делала. Однако многие решили, что помолвка расторгнута.Николая Баскова постоянно окружает много женщин, поэтому надолго певец вряд ли останется один. Недавно во время выступления в Сочи на сцену с цветами вышли фанатки певца, одна из них села на шпагат и подарила букет красных роз. Николай Басков поблагодарил её за поступок, отметив, что так ему ещё в любви не объяснялись.Позднее стало известно, что брюнетку, севшую на шпагат, зовут Лилия Болдырева, она так же как и Басков опубликовала видеоролик, в котором записан пикантный момент на сцене. Интернет-пользователи активно обсуждают «перфоманс» девушки.