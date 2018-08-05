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Эксперты сравнили флагманы Samsung Galaxy Note 9 и Huawei P20 Pro

В интернете появилось сравнение флагманов Samsung Galaxy Note 9, а также Huawei P20 Pro. По словам экспертов, смартфоны практически не отличаются между собой по функционалу, однако обладают рядом характерных особенностей.

Эксперты сравнили флагманы Samsung Galaxy Note 9 и Huawei P20 Pro


Версия Samsung Galaxy Note обладает компактными размерами, имея вес в 195 гр. Экран за счёт технологии Infinity Display занимает практически всю переднюю панель, становясь при этом более функциональным. Модель Huawei P20 Pro имеет практически такие же характеристики, однако немного уступает корейцу по цветопередаче, работе на солнце. Китаец обладает 6,1-дюймовым дисплеем. Разрешение Full HD + в устройстве обеспечивает детализацию изображения и качество картинки. Рассматриваемые устройства обладают практически одинаковым двойным модулем камеры на 12/8 Мп. Главное отличие в этом случае заключается в двойной диафрагме, которая есть только у китайского смартфона.

Данные устройства имеют АКБ на 4 000 мАч. В моделях используется процессор Qualcomm Snapdragon 845, ОЗУ на 6 Гб в базовых версиях. Смартфоны работают на базе ОС Android Oreo.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:22
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