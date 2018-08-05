АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уничтожение сакрального смысла русского языка началось с Кирилла и Мефодия и закончилось реформой большевиков
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

Жители Люксембурга заметили в небе неопознанный красный объект

Жители Люксембурга заметили в небе неопознанный красный объект. Очевидцами зафиксированы на видео все действия предполагаемого НЛО, после чего материалы были переданы исследователям.

Жители Люксембурга заметили в небе неопознанный красный объект


Появился мистический красный НЛО над Люксембургом, в конце июля текущего года. При этом очевидцы были очень удивлены, при виде красного летающего диска, периодически появляющегося за тучами. Согласно первоначальным версиям, это была просто Луна. Только шокировало дальнейшее поведение объекта, когда он внезапно поменял свое месторасположения и скрылся за рядом расположенными тучами. Тогда все убедились, что так может летать только неопознанный объект.



Свидетели поспешили снять на видео короткий сюжет, посвященный загадочному объекту. Далее его передали на изучение уфологам и специалистам по паранормальным явлениям. Сами пользователи сети, связали факт появления НЛО с прошедшим явлением, представленным «кровавой» луной.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 13:08
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
SsangYong в 2023 году может выпустить первый в
Эксперты сравнили флагманы Samsung Galaxy Note 9
Ученые: Проблемы с зубами могут говорить о
Жители Люксембурга заметили в небе неопознанный
Учёные: Планета Нибиру может уничтожить Землю 16
Генетическая болезнь легких может влиять на
Марию Миронову поклонники подозревают в тайной
Потребление рыбы может снизить риск
Стивена Сигала назначили спецпредставителем
Автогонщик рассказал о встрече с пришельцем в
Мария Порошина рассказала поклонникам о своей
Астрономы открыли уникальную блуждающую планету с
Учеными обнаружен на спутнике Сатурна Титане
Мозг человека во время сна отправляется в
Чтобы успешно сдать экзамен специалисты
Астроном: «Кровавая» Луна подавала мигающий сигнал
Игорь Крутой после слухов о болезни отпраздновал
GM выпустил перелицованный современный кроссовер
Эксперты: Эффект плацебо способен перестроить мозг
Яну Рудковскую и Филиппа Киркорова раскритиковали
Новая идеальная диета разрешает есть даже поздно
Станислав Садальский резко высказался о разводе
Кроссовер Volkswagen T-Roc получил новый базовый
Ученые: Масло – идеальное антибактериальное
У Ольги Бузовой есть долги перед налоговой
Рамзан Кадыров приехал на поминки убийцы
Астероид-убийца динозавров спровоцировал массовое
В Удмуртии в толпу людей влетел гоночный
Андроид-ребенок из Японии умеет перемещаться на
Ученые предложили больше есть насекомых для
Просмотреть все новости