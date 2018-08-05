Жители Люксембурга заметили в небе неопознанный красный объект

Появился мистический красный НЛО над Люксембургом, в конце июля текущего года. При этом очевидцы были очень удивлены, при виде красного летающего диска, периодически появляющегося за тучами. Согласно первоначальным версиям, это была просто Луна. Только шокировало дальнейшее поведение объекта, когда он внезапно поменял свое месторасположения и скрылся за рядом расположенными тучами. Тогда все убедились, что так может летать только неопознанный объект.Свидетели поспешили снять на видео короткий сюжет, посвященный загадочному объекту. Далее его передали на изучение уфологам и специалистам по паранормальным явлениям. Сами пользователи сети, связали факт появления НЛО с прошедшим явлением, представленным «кровавой» луной.