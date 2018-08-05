Учёные: Планета Нибиру может уничтожить Землю 16 августа

Ряд исследователей считают, что нашу Землю уничтожит гравитация Нибиру. Согласно предположениям, приближение Планеты X должно состояться через одиннадцать дней. По словам одного из российских астрономов, по неизвестной причине Нибиру внезапно остановилась. Объект в течение более 150 часов находился в неподвижном положении. Планета после этого взяла направление на Землю. Ряд учёных ссылаются на Иоанна Богослова, а именно на его библейские слова. Иоанн предрёк, что на нашей планете погибнет всё живое. Этому виной будет зелёный всадник на коне. По мнению некоторых специалистов, причиной гибели человечества станет не мифический объект, а гигантская комета «Невероятный Халк».В свою очередь максимальное приближение тела ожидают 7 августа. Газопылевое облако кометы имеет в диаметре 260 тысяч километров. Оно в атмосфере Голубой планеты может спровоцировать мощные электромагнитные процессы. По словам специалистов в ходе развития событий всё живое в итоге может быть уничтожено.