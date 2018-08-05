АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уничтожение сакрального смысла русского языка началось с Кирилла и Мефодия и закончилось реформой большевиков
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

Учёные: Планета Нибиру может уничтожить Землю 16 августа

По словам экспертов, после странного маневра, загадочная планета Нибиру стремительно приближается к Земле. Она может уничтожить ее 16 августа.

Учёные: Планета Нибиру может уничтожить Землю 16 августа


Ряд исследователей считают, что нашу Землю уничтожит гравитация Нибиру. Согласно предположениям, приближение Планеты X должно состояться через одиннадцать дней. По словам одного из российских астрономов, по неизвестной причине Нибиру внезапно остановилась. Объект в течение более 150 часов находился в неподвижном положении. Планета после этого взяла направление на Землю. Ряд учёных ссылаются на Иоанна Богослова, а именно на его библейские слова. Иоанн предрёк, что на нашей планете погибнет всё живое. Этому виной будет зелёный всадник на коне. По мнению некоторых специалистов, причиной гибели человечества станет не мифический объект, а гигантская комета «Невероятный Халк».

В свою очередь максимальное приближение тела ожидают 7 августа. Газопылевое облако кометы имеет в диаметре 260 тысяч километров. Оно в атмосфере Голубой планеты может спровоцировать мощные электромагнитные процессы. По словам специалистов в ходе развития событий всё живое в итоге может быть уничтожено.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:05
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
SsangYong в 2023 году может выпустить первый в
Эксперты сравнили флагманы Samsung Galaxy Note 9
Ученые: Проблемы с зубами могут говорить о
Жители Люксембурга заметили в небе неопознанный
Учёные: Планета Нибиру может уничтожить Землю 16
Генетическая болезнь легких может влиять на
Марию Миронову поклонники подозревают в тайной
Потребление рыбы может снизить риск
Стивена Сигала назначили спецпредставителем
Автогонщик рассказал о встрече с пришельцем в
Мария Порошина рассказала поклонникам о своей
Астрономы открыли уникальную блуждающую планету с
Учеными обнаружен на спутнике Сатурна Титане
Мозг человека во время сна отправляется в
Чтобы успешно сдать экзамен специалисты
Астроном: «Кровавая» Луна подавала мигающий сигнал
Игорь Крутой после слухов о болезни отпраздновал
GM выпустил перелицованный современный кроссовер
Эксперты: Эффект плацебо способен перестроить мозг
Яну Рудковскую и Филиппа Киркорова раскритиковали
Новая идеальная диета разрешает есть даже поздно
Станислав Садальский резко высказался о разводе
Кроссовер Volkswagen T-Roc получил новый базовый
Ученые: Масло – идеальное антибактериальное
У Ольги Бузовой есть долги перед налоговой
Рамзан Кадыров приехал на поминки убийцы
Астероид-убийца динозавров спровоцировал массовое
В Удмуртии в толпу людей влетел гоночный
Андроид-ребенок из Японии умеет перемещаться на
Ученые предложили больше есть насекомых для
Просмотреть все новости