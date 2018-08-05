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Марию Миронову поклонники подозревают в тайной свадьбе на Санторини

Актриса Мария Миронова в instagram выложила фотографии с отдыха в Греции. Снимки актрисы озадачили подписчиков, так как она позирует в белом платье и с цветами в руках, которые похожи на букет невесты.

Марию Миронову поклонники подозревают в тайной свадьбе на Санторини


Подписчики Марии Мироновой уверены в том, что она тайно вышла замуж на греческом курорте Санторини. На опубликованной фотографии актриса запечатлена на яхте в белоснежном длинном платье, при этом её окружают самые близкие люди.

Рядом с Марией Мироновой на снимке запечатлён 26-летний сын Андрей от первого брака. На одной из фотографий фанаты рассмотрели букет цветов, перевязанный белоснежной лентой, именно поэтому они решили, что актриса вышла замуж. В комментариях подписчики пожелали актрисе счастья, высказывая свои поздравления.

Марию Миронову поклонники подозревают в тайной свадьбе на Санторини

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 12:53
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