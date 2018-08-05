Марию Миронову поклонники подозревают в тайной свадьбе на Санторини

Подписчики Марии Мироновой уверены в том, что она тайно вышла замуж на греческом курорте Санторини. На опубликованной фотографии актриса запечатлена на яхте в белоснежном длинном платье, при этом её окружают самые близкие люди.Рядом с Марией Мироновой на снимке запечатлён 26-летний сын Андрей от первого брака. На одной из фотографий фанаты рассмотрели букет цветов, перевязанный белоснежной лентой, именно поэтому они решили, что актриса вышла замуж. В комментариях подписчики пожелали актрисе счастья, высказывая свои поздравления.