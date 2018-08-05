Автогонщик рассказал о встрече с пришельцем в 1974 году

Автогонщик Клод Гедион поведал французским журналистам, что он в 1974 году встретился с пришельцем. Представители СМИ передали шокирующие факты уфологам, чтобы они внимательно проверили информацию.По словам Гедиона, гуманоид рассказал ему историю человечества, а также сообщил, что в скором времени «будет последнее предупреждение». Журналисты спросили у гонщика, почему представитель иной цивилизации выбрал его, на что Клод сообщил, что его тренировки проходили в уединенном месте. Автомобиль мужчины внезапно заглох около спящего вулкана в Италии, после чего он увидел на дороге странный аппарат, из которого вышло некое существо. Невзирая на странную внешность, внеземной гость не вызывал у свидетеля события опасения.Пришелец поведал, что Клод является модератором в диалоге между человечеством и инопланетной цивилизацией. По его словам, миллионы лет назад, когда планета Земля после «рождения» еще остывала, на его планете обитатели увлеклись генетическими опытами, что привело к появлению монстров, от которых жителям пришлось спасаться бегством. Новой планетой была выбрана Земля, где гуманоиды продолжили свои опыты, но уже соблюдали осторожность.Они решили, что к позитивным результатам может привести только эволюция. Несколько раз напрямую исследователи подсказывали людям касательно опасности. Им придется в последний раз вмешаться более радикально, однако, если человечество не перестанет уничтожать планету.