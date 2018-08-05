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Мария Порошина рассказала поклонникам о своей борьбе с комплексами

Актриса опубликовала в Instagram пост, сразу заинтересовавший ее поклонников. Мария Порошина рассказала им о своей борьбе комплексами, преодолеть которые можно с помощью работы.

Мария Порошина рассказала поклонникам о своей борьбе с комплексами


Звезда рассказала, что с детства её мучают комплексы, мешающие в жизни. По словам Марии Порошиной, с детства она могла танцевать и улыбаться только на сцене в театре, а одним из самых счастливых моментов в жизни актрисы стало поступление в Щукинское театральное училище.

Артистка очень сильно страдала из-за развода с Гошей Куценко, от которого она родила дочь. В распаде брака знаменитость винила себя, поэтому очень переживала. Второй раз сильная неуверенность в себе «накрыла» ее после после третьих родов, когда фигура потеряла былую стройность из-за лишних килограмм. Однако Мария Порошина смогла похудеть и сейчас находится в прекрасной форме.

Сейчас актриса чувствует себя абсолютно счастливой. По словам Марии Порошиной, в жизни не редко случаются трудности, преодолев которые человек становится сильнее.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 12:15
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