Мария Порошина рассказала поклонникам о своей борьбе с комплексами

Актриса опубликовала в Instagram пост, сразу заинтересовавший ее поклонников. Мария Порошина рассказала им о своей борьбе комплексами, преодолеть которые можно с помощью работы.Звезда рассказала, что с детства её мучают комплексы, мешающие в жизни. По словам Марии Порошиной, с детства она могла танцевать и улыбаться только на сцене в театре, а одним из самых счастливых моментов в жизни актрисы стало поступление в Щукинское театральное училище.Артистка очень сильно страдала из-за развода с Гошей Куценко, от которого она родила дочь. В распаде брака знаменитость винила себя, поэтому очень переживала. Второй раз сильная неуверенность в себе «накрыла» ее после после третьих родов, когда фигура потеряла былую стройность из-за лишних килограмм. Однако Мария Порошина смогла похудеть и сейчас находится в прекрасной форме.Сейчас актриса чувствует себя абсолютно счастливой. По словам Марии Порошиной, в жизни не редко случаются трудности, преодолев которые человек становится сильнее.