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Учеными обнаружен на спутнике Сатурна Титане загадочный исчезающий остров

Титан представляет из себя самую крупную луну Сатурна. Используя радарную технологию, ученые недавно обнаружили на поверхности спутника загадочный остров, особенность которого в том, что он может, как неожиданно появиться, так и исчезнуть.


Загадочная аномалия впервые обнаружена в 2014 году. Тогда остров пропал, что удивило экспертов, но через время его опять обнаружили. Как выяснили астрофизики, формирование загадочного острова на Титане происходит при появлении волн на озерах, состоящих из этана и метана. Поверхность Титана покрыта местами песком, структура которого заряжена электромагнитными частицами.

Учеными обнаружен на спутнике Сатурна Титане загадочный исчезающий остров


По этой причине его изучение сопровождается определенными сложностями. Так же определено, что Титан для людей представляет особый интерес, так как содержание запасов топлива на нем, превышает земные ресурсы в 50 раз. Для землян это представляет новые возможности. Титан действительно можно рассматривать в качестве будущей колонии для первых поселенцев, где есть бесценные источники энергии для жизни.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 12:03
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