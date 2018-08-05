Астроном: «Кровавая» Луна подавала мигающий сигнал

По словам астронома, «кровавая» Луна подавала сигнал. Светящийся источник он смог зафиксировать на одной из сторон спутника. Свет было видно отчетливо, но специалист до конца не понял касательно его происхождения. Странный мигающий сигнал красного оттенка немецкий ученый заметил неожиданно, но успел зафиксировать данное явление.Многие специалисты считают, что источник света на «кровавой» Луне появился неспроста. Встревоженные граждане предполагают, что это природное явление само по себе весьма пугающее, при этом поступающий сигнал является еще одним поводом для волнений.