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Астроном: «Кровавая» Луна подавала мигающий сигнал

Специалист во время затмения луны зафиксировал необъяснимое явление, как будто «Кровавая» Луна подавала мигающий сигнал. За земным спутником ученый наблюдает непрерывно тринадцать лет. Эксперты предположили, что внеземные цивилизации, таким образом, предупреждают человечество касательно надвигающихся неприятностей.

Астроном: «Кровавая» Луна подавала мигающий сигнал


По словам астронома, «кровавая» Луна подавала сигнал. Светящийся источник он смог зафиксировать на одной из сторон спутника. Свет было видно отчетливо, но специалист до конца не понял касательно его происхождения. Странный мигающий сигнал красного оттенка немецкий ученый заметил неожиданно, но успел зафиксировать данное явление.



Многие специалисты считают, что источник света на «кровавой» Луне появился неспроста. Встревоженные граждане предполагают, что это природное явление само по себе весьма пугающее, при этом поступающий сигнал является еще одним поводом для волнений.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:41
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