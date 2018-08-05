Игорь Крутой после слухов о болезни отпраздновал свой 64 день рождения

Музыкант отпраздновал свой день рождения в узком кругу друзей, а также порадовал гостей своим выступлением вместе с Ириной Аллегровой. Несмотря на слухи о проблемах со здоровьем, Игорь Крутой выглядел замечательно и пребывал в хорошем настроении.О страшном диагнозе звезды первым сообщил Иосиф Кобзон, он рассказал о том, что якобы композитор обратился в московскую клинику, где занимаются лечением онкологии. Однако позднее представитель Крутого заявил, что никакой онкологии у композитора нет и он чувствует себя великолепно.Однако поклонники заметили, что Игорь Крутой быстро теряет вес. По словам близких композитора, Крутой сидит на строгой диете, потому что страдает диабетом.