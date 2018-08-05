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Новая идеальная диета разрешает есть даже поздно вечером

Диетологами разработана новая идеальная диета, благодаря которой можно есть даже поздно вечером, без особого ущерба для талии. На основании исследований экспертов, определен набор продуктов, которые перед сном могут есть даже активно худеющие.

Как рассказали эксперты, сон на пустой желудок считается вредным потому, что проснувшись голодным, человек подвержен риску съесть намного больше, чем это необходимо. Правильно подобранные продукты, содержащие сложные углеводы и белки, эксперты считают идеальным вариантом.

Новая идеальная диета разрешает есть даже поздно вечером


К примеру, паста из соевых бобов практически на 100% содержит белок. Данный продукт усваивается медленно, а так же может надолго избавить от голода, поэтому за ночь не появится ни одной лишней жировой клетки. Еще больше могут снизить калорийность креветки, редька или тофу.

Отлично сжигают ночью жиры куриные яйца с овощами или листьями салата. При желании, все можно приправить составом нежирного йогурта, ускоряющего в организме обмен веществ. Так же, вечерний рацион может включать сыр, кефир, кабачки, капусту и огурцы. Как отметили специалисты, эти продукты можно употреблять в любое время, главное – использование натуральных добавок и не переедать.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 11:03
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