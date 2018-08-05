АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

В Египте жертвами ДТП с автобусом стали 12 человек

На севере Египта в провинции Матрух произошло ДТП со смертельным исходом нескольких человек. В аварию попал автобус, в результате чего погибли 12 человек.

В Египте жертвами ДТП с автобусом стали 12 человек


Как сообщается в издании «Аль-Ахрам», в страшном ДТП в Египте, помимо погибших 12 человек, есть пострадавшие с травмами различной степени тяжести. В общей сложности ещё были госпитализированы 29 пассажиров автобуса, попавшего в ДТП.

На место аварии на севере Египта прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить все обстоятельства, при котором случилось дорожно-транспортное происшествие, унёсшее жизнь 12 человек.

Согласно статистическим данным, за 2017 год в Египте в ДТП погибло 3 747 человек. Отмечается, что в 80 процентах случаях причиной аварии является человеческий фактор. Однако исправить ситуацию пока не удаётся, несмотря на вводимые властями меры.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 15:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Содержащие железо продукты могут улучшить память
Диетологи рассказали о пользе продуктов с
Ученые: Илон Маск не сможет колонизовать Марс
Медики: Жареный на масле картофель является самым
Ученые предсказали возможные последствия от
Hyundai хочет по дизайну превзойти авто Alfa
Поклонники были шокированы провокационными фото
Утонувший в Сочи мальчик был жителем Нижнекамска
Эксперты анонсировали самые бесполезные опции в
Физик рассказал про возможности людей неосознанно
Во Владивосток отдохнувшие в Турции туристы
Путешественник во времени не оставил американцам
В Египте жертвами ДТП с автобусом стали 12 человек
Кроссовер Volkswagen T-Roc получил новый
Жителю Канады выигрыш в лотерее принес 7,7
Поклонники просят Яну Рудковскую больше не
Жителей американского штата Нью-Гэмпшир напугало
Над Югрой пронесся неизвестный огненный объект
Действия водителя «Яндекс. Такси» заставили
Анджелина Джоли отрицает, что юрист отказался
Татьяна Навка и Дмитрий Песков собрали всех своих
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с
Фанатка призналась в любви Николаю Баскову, сев
В интернете появился первый обзор Motorola Moto
Первый в России солнцемобиль признан лучшим
SsangYong в 2023 году может выпустить первый в
Эксперты сравнили флагманы Samsung Galaxy Note 9
Ученые: Проблемы с зубами могут говорить о
Жители Люксембурга заметили в небе неопознанный
Учёные: Планета Нибиру может уничтожить Землю 16
Просмотреть все новости