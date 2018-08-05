В Египте жертвами ДТП с автобусом стали 12 человек

Как сообщается в издании «Аль-Ахрам», в страшном ДТП в Египте, помимо погибших 12 человек, есть пострадавшие с травмами различной степени тяжести. В общей сложности ещё были госпитализированы 29 пассажиров автобуса, попавшего в ДТП.На место аварии на севере Египта прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить все обстоятельства, при котором случилось дорожно-транспортное происшествие, унёсшее жизнь 12 человек.Согласно статистическим данным, за 2017 год в Египте в ДТП погибло 3 747 человек. Отмечается, что в 80 процентах случаях причиной аварии является человеческий фактор. Однако исправить ситуацию пока не удаётся, несмотря на вводимые властями меры.