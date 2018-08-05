АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уничтожение сакрального смысла русского языка началось с Кирилла и Мефодия и закончилось реформой большевиков
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

Станислав Садальский резко высказался о разводе Петросяна и Степаненко

О разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна говорит вся страна, а также данная тема бурно обсуждается в соцсетях. Актер Станислав Садальский принял решение и высказал резкое мнение по этому поводу.

Станислав Садальский резко высказался о разводе Петросяна и Степаненко


Садальский в своем микроблоге Instagram опубликовал пост, в котором написал все что думает по поводу развода российских юмористов. Артист сопроводил публикацию раритетным снимком молодых артистов. Он напомнил о поступлении в Хамовнический московский суд заявления, а также о проведении заседания шестого августа. Интернет-пользователи, скорей всего, ждали подобного поста. Они сразу начали высказывать все, что у них накипело.

Станислав Садальский резко высказался о разводе Петросяна и Степаненко


По мнению некоторых подписчиков, Степаненко и Петросян была хорошая пара. Другие злятся на Евгения за то, что он изменил супруге с молодой любовницей. Один из фолловеров, наоборот, обвинил в развале брака Елену, которой захотелось новой жизни.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:01
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учеными обнаружен на спутнике Сатурна Титане
Мозг человека во время сна отправляется в
Чтобы успешно сдать экзамен специалисты
Астроном: «Кровавая» Луна подавала мигающий сигнал
Игорь Крутой после слухов о болезни отпраздновал
GM выпустил перелицованный современный кроссовер
Эксперты: Эффект плацебо способен перестроить мозг
Яну Рудковскую и Филиппа Киркорова раскритиковали
Новая идеальная диета разрешает есть даже поздно
Станислав Садальский резко высказался о разводе
Кроссовер Volkswagen T-Roc получил новый базовый
Ученые: Масло – идеальное антибактериальное
У Ольги Бузовой есть долги перед налоговой
Рамзан Кадыров приехал на поминки убийцы
Астероид-убийца динозавров спровоцировал массовое
В Удмуртии в толпу людей влетел гоночный
Андроид-ребенок из Японии умеет перемещаться на
Ученые предложили больше есть насекомых для
Ученые рассказали о положительном влиянии на мозг
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с
Анонсирован ТОП-10 лидеров авторынка Москвы в
Ученые: Секс помогает бороться с депрессией
Ученые разработали наночастицы для защиты от
Сеансы кислородной камеры восстанавливают
Ученые: Отсутствие физической активности может
Хал-Сафлиени: Мальтийский храм смерти 6000 лет
В Швейцарии разбились два легкомоторных воздушных
VIP-бэби-бум: Нюша выбрала клинику в Майами, а
Юрий Маликов в молодости был задержан за вождение
Ученые: Мозг очищает себя во время сна от
Просмотреть все новости