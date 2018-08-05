Станислав Садальский резко высказался о разводе Петросяна и Степаненко
О разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна говорит вся страна, а также данная тема бурно обсуждается в соцсетях. Актер Станислав Садальский принял решение и высказал резкое мнение по этому поводу.
Садальский в своем микроблоге Instagram опубликовал пост, в котором написал все что думает по поводу развода российских юмористов. Артист сопроводил публикацию раритетным снимком молодых артистов. Он напомнил о поступлении в Хамовнический московский суд заявления, а также о проведении заседания шестого августа. Интернет-пользователи, скорей всего, ждали подобного поста. Они сразу начали высказывать все, что у них накипело.
По мнению некоторых подписчиков, Степаненко и Петросян была хорошая пара. Другие злятся на Евгения за то, что он изменил супруге с молодой любовницей. Один из фолловеров, наоборот, обвинил в развале брака Елену, которой захотелось новой жизни.
Садальский в своем микроблоге Instagram опубликовал пост, в котором написал все что думает по поводу развода российских юмористов. Артист сопроводил публикацию раритетным снимком молодых артистов. Он напомнил о поступлении в Хамовнический московский суд заявления, а также о проведении заседания шестого августа. Интернет-пользователи, скорей всего, ждали подобного поста. Они сразу начали высказывать все, что у них накипело.
По мнению некоторых подписчиков, Степаненко и Петросян была хорошая пара. Другие злятся на Евгения за то, что он изменил супруге с молодой любовницей. Один из фолловеров, наоборот, обвинил в развале брака Елену, которой захотелось новой жизни.