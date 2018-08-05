АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

Кроссовер Volkswagen T-Roc получил новый дизельный двигатель

Новый кроссовер Volkswagen T-Roc для Европы получил расширенную линейку силовых установок. Теперь в моторную гамму автомобиля входит три бензиновых агрегата и два дизельных.

Кроссовер Volkswagen T-Roc получил новый дизельный двигатель


На европейском рынке новый кроссовер Volkswagen T-Roc будет предложен с новым турбодизельным мотором ёмкостью 1,6 литра производительностью 115 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с роботизированной трансмиссией DSG.

Отныне обновлённый кроссовер Volkswagen T-Roc на выбор покупателям будет доступен с пятью агрегатами – два из них дизельные моторы ёмкостью 1,6 и 2,0 литра и три бензиновых TSI объёмом 1,0, 1,5 и 2,0 литра. В остальном автомобиль практически не изменился.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 15:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кроссовер Volkswagen T-Roc получил новый
Жителю Канады выигрыш в лотерее принес 7,7
Поклонники просят Яну Рудковскую больше не
Жителей американского штата Нью-Гэмпшир напугало
Над Югрой пронесся неизвестный огненный объект
Действия водителя «Яндекс. Такси» заставили
Анджелина Джоли отрицает, что юрист отказался
Татьяна Навка и Дмитрий Песков собрали всех своих
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с
Фанатка призналась в любви Николаю Баскову, сев
В интернете появился первый обзор Motorola Moto
Первый в России солнцемобиль признан лучшим
SsangYong в 2023 году может выпустить первый в
Эксперты сравнили флагманы Samsung Galaxy Note 9
Ученые: Проблемы с зубами могут говорить о
Жители Люксембурга заметили в небе неопознанный
Учёные: Планета Нибиру может уничтожить Землю 16
Генетическая болезнь легких может влиять на
Марию Миронову поклонники подозревают в тайной
Потребление рыбы может снизить риск
Стивена Сигала назначили спецпредставителем
Автогонщик рассказал о встрече с пришельцем в
Мария Порошина рассказала поклонникам о своей
Астрономы открыли уникальную блуждающую планету с
Учеными обнаружен на спутнике Сатурна Титане
Мозг человека во время сна отправляется в
Чтобы успешно сдать экзамен специалисты
Астроном: «Кровавая» Луна подавала мигающий сигнал
Игорь Крутой после слухов о болезни отпраздновал
GM выпустил перелицованный современный кроссовер
Просмотреть все новости