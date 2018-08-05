Кроссовер Volkswagen T-Roc получил новый дизельный двигатель

На европейском рынке новый кроссовер Volkswagen T-Roc будет предложен с новым турбодизельным мотором ёмкостью 1,6 литра производительностью 115 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с роботизированной трансмиссией DSG.Отныне обновлённый кроссовер Volkswagen T-Roc на выбор покупателям будет доступен с пятью агрегатами – два из них дизельные моторы ёмкостью 1,6 и 2,0 литра и три бензиновых TSI объёмом 1,0, 1,5 и 2,0 литра. В остальном автомобиль практически не изменился.