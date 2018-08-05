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Над Югрой пронесся неизвестный огненный объект

Жители Урала стали свидетелями того, как по небу пронесся неизвестный огненный объект. Данный инцидент произошел над Югрой, где десятки очевидцев зафиксировали феномен на камеру.

Над Югрой пронесся неизвестный огненный объект


В ночь на 4 августа жители Урала стали свидетелями загадочной картины, которая появилась прямо над их головами. Неизвестный огненный объект пронесся над Югрой около 22:00 по местному времени. Загадочное явление всерьез напугало очевидцев. Также стало известно, что подобный феномен наблюдали жители Нефтеюганска и Сургута. Десятки свидетелей инцидента зафиксировали падение на камеры. По словам автора видеоролика, было видно, как огонь падал с небес.



На какой-то момент после увиденного людей охватил ужас. Между тем, в региональном МЧС заявили, что данных о падении метеорита не поступало.

Видеоролик с падением неизвестного огненного объекта обсудили в сети. Традиционно мнения комментаторов разделились. Скептики предположили, что огненные «метеориты» могли быть отделившимися ступенями ракеты. Приверженцы теории заговора настаивали на версии об НЛО.

 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 14:30
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