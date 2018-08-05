Над Югрой пронесся неизвестный огненный объект

В ночь на 4 августа жители Урала стали свидетелями загадочной картины, которая появилась прямо над их головами. Неизвестный огненный объект пронесся над Югрой около 22:00 по местному времени. Загадочное явление всерьез напугало очевидцев. Также стало известно, что подобный феномен наблюдали жители Нефтеюганска и Сургута. Десятки свидетелей инцидента зафиксировали падение на камеры. По словам автора видеоролика, было видно, как огонь падал с небес.На какой-то момент после увиденного людей охватил ужас. Между тем, в региональном МЧС заявили, что данных о падении метеорита не поступало.Видеоролик с падением неизвестного огненного объекта обсудили в сети. Традиционно мнения комментаторов разделились. Скептики предположили, что огненные «метеориты» могли быть отделившимися ступенями ракеты. Приверженцы теории заговора настаивали на версии об НЛО.