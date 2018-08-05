У Ольги Бузовой есть долги перед налоговой Петербурга
Известная певица Ольга Бузова зарабатывает немало на своих концертах и всевозможных "бизнесах". Правда, знаменитость все равно умудрилась накопить долги перед государством.
За Бузовой числятся три неоплаченных задолженности перед налоговой службой родного Петербурга. Сумма двух составляет 2513 рублей. И относится они к категории «налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, к объектам налогообложения, которые расположены в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, которым и является Санкт-Петербург.
Ну и, наконец, третий долг является автотранспортным и его сумма составляет "целых" 53 рубля. Исполнительное производство против Ольги, согласно банку данных УФССП по городу Санкт-Петербургу пока не открыто.
За Бузовой числятся три неоплаченных задолженности перед налоговой службой родного Петербурга. Сумма двух составляет 2513 рублей. И относится они к категории «налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, к объектам налогообложения, которые расположены в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, которым и является Санкт-Петербург.
Ну и, наконец, третий долг является автотранспортным и его сумма составляет "целых" 53 рубля. Исполнительное производство против Ольги, согласно банку данных УФССП по городу Санкт-Петербургу пока не открыто.