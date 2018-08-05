Анджелина Джоли отрицает, что юрист отказался работать с ней

Представители Анджелины Джоли рассказали, что ее затянувшийся бракоразводный процесс с Брэдом Питтом «вступил в новую фазу», а юрист Лаура Вассер по-прежнему ведет это дело, невзирая на сообщения СМИ. Отмечается, что адвокат продолжает поддерживать Анджелину, находясь на ее стороне.Сама Джоли прямо заявляет, что комментарии журналистов издания TMZ – ложь. Ни одно слово, придуманное СМИ, не соответствует действительности. Актриса также добавила, что Вассер не собирается уходить в текущий момент и в ближайшее время.