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Анджелина Джоли отрицает, что юрист отказался работать с ней

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли отрицает распространенную СМИ информацию о том, что ее юрист отказался с ней работать из-за ее частых перемен в настроении. Окружение актрисы уверяет, что адвокат по-прежнему работает с ней.

Анджелина Джоли отрицает, что юрист отказался работать с ней


Представители Анджелины Джоли рассказали, что ее затянувшийся бракоразводный процесс с Брэдом Питтом «вступил в новую фазу», а юрист Лаура Вассер по-прежнему ведет это дело, невзирая на сообщения СМИ. Отмечается, что адвокат продолжает поддерживать Анджелину, находясь на ее стороне.

Сама Джоли прямо заявляет, что комментарии журналистов издания TMZ – ложь. Ни одно слово, придуманное СМИ, не соответствует действительности. Актриса также добавила, что Вассер не собирается уходить в текущий момент и в ближайшее время.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 14:15
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