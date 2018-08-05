Жителей американского штата Нью-Гэмпшир напугало появление неизвестного науке морского чудовища

Согласно последней информации, в августе месяце текущего года, вплотную к берегу Нью-Гэмпшира приплыло неизвестное морское существо. Очевидцы рассказали, что находился мистический монстр на глубине, но его передвижения можно было заметить по образованию на поверхности озера больших кругов. Свидетели происшествия опубликовали соответствующий видеоролик на YouTube, с просьбой разобраться в увиденном интернет-пользователей.Уже есть и комментарии, в которых юзеры предположили падение в озеро настоящей летающей тарелки, представителя НЛО. В то же время есть заявления, что здесь обитает монстр, который пугает людей. Согласно мнения скептиков, на видео попала проплывающая мимо простая большая рыба.