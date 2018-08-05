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Первый в России солнцемобиль признан лучшим дебютантом гонки в США

В Соединённых Штатах в гонке American Solar Challenge принял участие первый российский солнцемобиль SOL, который удостоился звания лучшего дебютанта соревнований. Солнцемобиль в США привезли студенты Петербургского политехнического университета имени Петра Великого.

Первый в России солнцемобиль признан лучшим дебютантом гонки в США


В общей сложности в соревнованиях принимали участие 19 команд, каждая со своими разработками. Российская команда в международном соревновании American Solar Challenge решила принять участие два года тому назад, именно тогда и началась разработка солнцемобиля SOL. Над данным проектом трудились 20 человек.

Внешность солцемобиля SOL представляет собой катамаран с крышей. Данное транспортное средство разрабатывали в течение трёх месяцев на «суперкомпьютере». Внутри солнцемобиля может поместиться только пилот, так как места для пассажиров не предусмотрены. Необычная машина способна развивать максимальную скорость 105 км/час.

 
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Добавил: Алина Сегодня, 13:45
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