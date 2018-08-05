SsangYong в 2023 году может выпустить первый в мире электрический пикап

Первую версию электромобиля выпустят в 2020 году. Согласно предварительным данным, это будет версия в кузове кроссовера. Уже в 2023 году ожидают появление «зеленого» пикапа. Есть вероятность, что новая версия получит два электрических мотора, полный привод. При этом запас хода электрического пикапа составит примерно 450 км. В SsangYong также рассказали, что пикап станет доступной версией. Руководство бренда считает, что современные электромобили к тому времени сильно подешевеют вследствие развития технологий, которые применяются в их производстве.Раньше передавали, что к 2020 году кроссовер версии SsangYong Actyon выпустят в гибридной, электрической версиях. Для электрокара основой послужит концепт версии SsangYong e-SIV, который представили в Женеве. Кросс оснащается мотором на 190 лошадок. Запас хода машины составляет 320-450 километров.