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SsangYong в 2023 году может выпустить первый в мире электрический пикап

Южнокорейская автокомпания SsangYong планирует выпустить первый серийный электропикап. Согласно ожиданиям, новую версию построят на базе грузового авто SsangYong Musso.

SsangYong в 2023 году может выпустить первый в мире электрический пикап


Первую версию электромобиля выпустят в 2020 году. Согласно предварительным данным, это будет версия в кузове кроссовера. Уже в 2023 году ожидают появление «зеленого» пикапа. Есть вероятность, что новая версия получит два электрических мотора, полный привод. При этом запас хода электрического пикапа составит примерно 450 км. В SsangYong также рассказали, что пикап станет доступной версией. Руководство бренда считает, что современные электромобили к тому времени сильно подешевеют вследствие развития технологий, которые применяются в их производстве.

Раньше передавали, что к 2020 году кроссовер версии SsangYong Actyon выпустят в гибридной, электрической версиях. Для электрокара основой послужит концепт версии SsangYong e-SIV, который представили в Женеве. Кросс оснащается мотором на 190 лошадок. Запас хода машины составляет 320-450 километров.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:30
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