Ученые: Проблемы с зубами могут говорить о симптомах диабета

Именно по этой причине следует всегда проверять зубы на болезни десен и наличие камня. Примерно 3,7 миллиона британцев затронул данный недуг, и 90 % случаев вызваны диабетом второго типа. Научный сотрудник Элейн Тиллинг убеждена, что выявить сахарный диабет у пациента можно после просмотра его ротовой полости. Больные десны предупреждают о высоком уровне сахара в крови, а зубной камень приводит к их заболеванию. Утолщенные сосуды, которые более присущи людям склонным к данному заболеванию, также влияют на здоровье десен. В толстых сосудах замедляется ток крови с питательными веществами и удаление вредных отходов, что отражается на деснах.Пациенты с таким недугом, не контролирующие уровень сахара в крови, чаще других теряют зубы. Контроль уровня сахара в крови крайне важен для диабетика, потому как он более всех подвержен риску смертельных осложнений, среди которых инсульты и сердечные приступы.