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Ученые: Проблемы с зубами могут говорить о симптомах диабета

Необъяснимая потеря веса и усталость являются симптомами сахарного диабета 2 типа. Однако не так давно ученые выявили еще один признак появления данного заболевания. Проблемы с зубами также могут указывать на высокий уровень сахара в крови.

Ученые: Проблемы с зубами могут говорить о симптомах диабета


Именно по этой причине следует всегда проверять зубы на болезни десен и наличие камня. Примерно 3,7 миллиона британцев затронул данный недуг, и 90 % случаев вызваны диабетом второго типа. Научный сотрудник Элейн Тиллинг убеждена, что выявить сахарный диабет у пациента можно после просмотра его ротовой полости. Больные десны предупреждают о высоком уровне сахара в крови, а зубной камень приводит к их заболеванию. Утолщенные сосуды, которые более присущи людям склонным к данному заболеванию, также влияют на здоровье десен. В толстых сосудах замедляется ток крови с питательными веществами и удаление вредных отходов, что отражается на деснах.

Пациенты с таким недугом, не контролирующие уровень сахара в крови, чаще других теряют зубы. Контроль уровня сахара в крови крайне важен для диабетика, потому как он более всех подвержен риску смертельных осложнений, среди которых инсульты и сердечные приступы.

 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 13:15
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