Генетическая болезнь легких может влиять на развитие плода во время беременности

После проведения исследования, учёные пришли к заключению, что такое опасное для жизни расстройство, как кистозный фиброз, может повлиять на развитие плода в матке. Стоит отметить, что кистозный фиброз поражает, как лёгкие, так и пищеварительную систему.Учёные из американского Университета Ливерпуля проанализировали данные более двух миллионов детей, как здоровых, так и с кистозным фиброзом. В результате исследования показали, что кистозный фиброз оказывает негативное влияние на внутриутробный рост и приводит к снижению веса у новорожденных детей. Также этот недуг повышает риск преждевременных родов.