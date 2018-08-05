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Генетическая болезнь легких может влиять на развитие плода во время беременности

На развитие эмбриона может влиять генетическая болезнь лёгких. Учёные обнаружили, что у детей, рождённых с генетическими заболеваниями лёгких, чаще всего имеется недостаток в весе, а также такие младенцы преждевременно появляются на свет.

Генетическая болезнь легких может влиять на развитие плода во время беременности


После проведения исследования, учёные пришли к заключению, что такое опасное для жизни расстройство, как кистозный фиброз, может повлиять на развитие плода в матке. Стоит отметить, что кистозный фиброз поражает, как лёгкие, так и пищеварительную систему.

Учёные из американского Университета Ливерпуля проанализировали данные более двух миллионов детей, как здоровых, так и с кистозным фиброзом. В результате исследования показали, что кистозный фиброз оказывает негативное влияние на внутриутробный рост и приводит к снижению веса у новорожденных детей. Также этот недуг повышает риск преждевременных родов.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 13:00
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