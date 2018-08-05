Потребление рыбы может снизить риск преждевременных родов
Учёные установили, что преждевременные роды можно предотвратить потреблением рыбы или добавок с рыбьим жиром. После проведения нового исследования специалисты пришли к выводу, что чаще всего преждевременные роды происходят у тех женщин, которые имеют недостаток жирных кислот омега-3 в организме.
В первом и втором триместрах беременности женщинам рекомендуют употреблять больше рыбы или рыбьего жира, чтобы снизить риск преждевременных родов. По предположению исследователей, низкая концентрация эйкозапентаеновой кислоты и докозагексаеновой кислоты (EPA + DHA) является фактором риска преждевременных родов.
Согласно проведённому исследованию, у женщин, имеющих низкий уровень EPA + DHA в сыворотке крови, в 10 раз повышался риск преждевременных родов, по сравнению с теми женщинами, у которых показатель EPA + DHA был высоким.
В первом и втором триместрах беременности женщинам рекомендуют употреблять больше рыбы или рыбьего жира, чтобы снизить риск преждевременных родов. По предположению исследователей, низкая концентрация эйкозапентаеновой кислоты и докозагексаеновой кислоты (EPA + DHA) является фактором риска преждевременных родов.
Согласно проведённому исследованию, у женщин, имеющих низкий уровень EPA + DHA в сыворотке крови, в 10 раз повышался риск преждевременных родов, по сравнению с теми женщинами, у которых показатель EPA + DHA был высоким.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 12:45