Потребление рыбы может снизить риск преждевременных родов

В первом и втором триместрах беременности женщинам рекомендуют употреблять больше рыбы или рыбьего жира, чтобы снизить риск преждевременных родов. По предположению исследователей, низкая концентрация эйкозапентаеновой кислоты и докозагексаеновой кислоты (EPA + DHA) является фактором риска преждевременных родов.Согласно проведённому исследованию, у женщин, имеющих низкий уровень EPA + DHA в сыворотке крови, в 10 раз повышался риск преждевременных родов, по сравнению с теми женщинами, у которых показатель EPA + DHA был высоким.