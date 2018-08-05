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Стивена Сигала назначили спецпредставителем российского МИДа по вопросам гуманитарных связей с западом

Известную кинозвезду Стивен Сигала, получившего гражданство России в 2016 году, назначили представителем МИДа РФ по вопросам гуманитарных отношений с западом. Данное сообщение появилось на официальной страничке российского внешнеполитического ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Стивена Сигала назначили спецпредставителем российского МИДа по вопросам гуманитарных связей с западом


Там сообщается, что ключевой задачей в данных вопросах является взаимодействие дальнейшего развития в гуманитарной сфере российско-американских связей, также включая содействие в культурной сфере, сфере искусства, молодежных и общественных обменов.

В сообщении также отмечается, что Сигала назначили на общественно- политическую должность, которая не подразумевает денежного вознаграждения.

Стоит напомнить, что киноактер Стивен Сигал стал гражданином Российской Федерации в ноябре 2016 года. А 7 мая этого года кинозвезда в компании супруги были в числе приглашенных на инаугурацию президента Владимира Путина.

 
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Политика / Культура
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 12:30
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