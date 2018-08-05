Стивена Сигала назначили спецпредставителем российского МИДа по вопросам гуманитарных связей с западом

Там сообщается, что ключевой задачей в данных вопросах является взаимодействие дальнейшего развития в гуманитарной сфере российско-американских связей, также включая содействие в культурной сфере, сфере искусства, молодежных и общественных обменов.В сообщении также отмечается, что Сигала назначили на общественно- политическую должность, которая не подразумевает денежного вознаграждения.Стоит напомнить, что киноактер Стивен Сигал стал гражданином Российской Федерации в ноябре 2016 года. А 7 мая этого года кинозвезда в компании супруги были в числе приглашенных на инаугурацию президента Владимира Путина.