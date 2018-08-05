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Мозг человека во время сна отправляется в путешествие

На протяжении ни одного столетия учёные пытаются изучить сон человека. За время исследований выяснилось, что сон состоит из нескольких этапов.

Мозг человека во время сна отправляется в путешествие


Как оказалось во время сна мозг человека отправляется в своеобразное путешествие. Первый этап сна является не глубоким, этот период может продлиться в течение пяти минут. Затем сон переходит во второй этап, на котором из глубины мозга появляется серия электрических искр, заполняющих серое вещество и кору.

Второй этап сна длится примерно половину того времени пока человек спит. По мнению учёных сон усиливает память, поэтому после каких-то событий, оказывающих негативное впечатление, специалисты рекомендуют какое-то время не спать, чтобы предотвратить посттравматический стресс.

На третьем и четвёртом этапе сна человек погружается в глубокий сон. Это так называемое «коматозное состояние» для мозга также важно, как пища для тела. Этот период времени отведён для физического покоя, а не для сновидений.

Сон человеку необходим для поддержания артериального давления, температуры тела и иммунной системы. Считается, что сон для человека важнее, чем пища.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 12:00
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