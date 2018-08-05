Чтобы успешно сдать экзамен специалисты рекомендуют пить воду
Людям перед сдачей экзаменов необходимо пить больше воды. Для того чтобы сделать такие выводы, специалистам пришлось провести 33 исследования.
Как оказалось, обезвоживание организма на 1,5 – 2 процента наступает после пешей прогулки в умеренном режиме в течение часа. Как утверждают специалисты, 2-процентное обезвоживание приравнивается к потере 1 литра воды. В случае, если человек решил пробежаться, то 1 литр он потеряет примерно за полчаса.
Согласно наблюдениям учёных, даже незначительное обезвоживание организма человека влияет на его общее самочувствие. В частности, ухудшается настроение, и становятся слабее его когнитивные способности. В связи с этим перед экзаменами или другими умственными нагрузками необходимо пить больше воды, чтобы водный баланс в организме был в норме.
Учёные отмечают, что человек начинает чувствовать жажду в тот момент, когда уровень обезвоживания организма довольно высок, именно в этом заключается опасность потери жидкости. Отрицательные эффекты в организме можно устранить, если водный баланс будет восстановлен.
Как оказалось, обезвоживание организма на 1,5 – 2 процента наступает после пешей прогулки в умеренном режиме в течение часа. Как утверждают специалисты, 2-процентное обезвоживание приравнивается к потере 1 литра воды. В случае, если человек решил пробежаться, то 1 литр он потеряет примерно за полчаса.
Согласно наблюдениям учёных, даже незначительное обезвоживание организма человека влияет на его общее самочувствие. В частности, ухудшается настроение, и становятся слабее его когнитивные способности. В связи с этим перед экзаменами или другими умственными нагрузками необходимо пить больше воды, чтобы водный баланс в организме был в норме.
Учёные отмечают, что человек начинает чувствовать жажду в тот момент, когда уровень обезвоживания организма довольно высок, именно в этом заключается опасность потери жидкости. Отрицательные эффекты в организме можно устранить, если водный баланс будет восстановлен.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 11:45