Чтобы успешно сдать экзамен специалисты рекомендуют пить воду

Как оказалось, обезвоживание организма на 1,5 – 2 процента наступает после пешей прогулки в умеренном режиме в течение часа. Как утверждают специалисты, 2-процентное обезвоживание приравнивается к потере 1 литра воды. В случае, если человек решил пробежаться, то 1 литр он потеряет примерно за полчаса.Согласно наблюдениям учёных, даже незначительное обезвоживание организма человека влияет на его общее самочувствие. В частности, ухудшается настроение, и становятся слабее его когнитивные способности. В связи с этим перед экзаменами или другими умственными нагрузками необходимо пить больше воды, чтобы водный баланс в организме был в норме.Учёные отмечают, что человек начинает чувствовать жажду в тот момент, когда уровень обезвоживания организма довольно высок, именно в этом заключается опасность потери жидкости. Отрицательные эффекты в организме можно устранить, если водный баланс будет восстановлен.