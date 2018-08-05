Астрономы открыли уникальную блуждающую планету с сильным магнитным полем

Ученые назвали объект кодовым именем - SIMP J01365663+0933473. Точного научного определения он еще не получил, по предварительным данным это или планета, или коричневый карлик. Общая масса тяжелее Юпитера в 10 раз, при этом и больше его в 2 раза. Так же сильнее и магнитное поле, примерно в 200 раз, а температура на уровне верхних слоев атмосферы больше на 825 градусов по Цельсию.Предположительный возраст космического тела - 200 млн. лет. От Земли удалено оно на расстояние 20 световых лет. Как предполагают специалисты, ранее объект входил в целую группу скопления звезд. Ученые проявили особый интерес к его магнитному полю, так как появилась возможность получить новую информацию о механизме работы данного явления у планет Земной группы, а так же коричневых карликов и газовых гигантов.Особо отмечается, что ученым удалось вычислить допустимую наименьшую массу Звезды. Менее тяжелые тела чем Солнце, примерно в 15 раз, вырабатывают достаточно энергии от термоядерного синтеза, чтобы по праву считаться звездами.