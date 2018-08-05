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Эксперты: Эффект плацебо способен перестроить мозг

Медики не верят в самовнушение, поэтому попытались объяснить лечение «пустышками» по-научному. В ряде экспериментов специалистам удалось выяснить, что эффект плацебо перестраивает мозг и влияет на весь организм.

Эксперты: Эффект плацебо способен перестроить мозг


Как известно, еще с давних времен знахари умели обманывать организм пациента, однако сам термин «плацебо» появился лишь в военные времена, когда самый простой физраствор смог заменить морфий.

В процессе многочисленных исследований ученые пришли к выводу, что эффект плацебо способен перестраивать мозг и влиять на весь организм, первым делом оказывая влияние на нервную систему, после на иммунную и гормональную. Депрессия, астма, приступы тревоги и расстройства ЖКТ поддавались лечению «липовыми» медикаментами.

Ученые также пояснили, что организм человека является источником многих лекарств, которые способны излечить организм при перенастройке мозга. Весь секрет в том, что часть препаратов способны помочь вызвать организму нужные гормоны, не хватающих больному, а эффект плацебо этому способствует.

 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 11:15
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