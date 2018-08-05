Эксперты: Эффект плацебо способен перестроить мозг

Как известно, еще с давних времен знахари умели обманывать организм пациента, однако сам термин «плацебо» появился лишь в военные времена, когда самый простой физраствор смог заменить морфий.В процессе многочисленных исследований ученые пришли к выводу, что эффект плацебо способен перестраивать мозг и влиять на весь организм, первым делом оказывая влияние на нервную систему, после на иммунную и гормональную. Депрессия, астма, приступы тревоги и расстройства ЖКТ поддавались лечению «липовыми» медикаментами.Ученые также пояснили, что организм человека является источником многих лекарств, которые способны излечить организм при перенастройке мозга. Весь секрет в том, что часть препаратов способны помочь вызвать организму нужные гормоны, не хватающих больному, а эффект плацебо этому способствует.