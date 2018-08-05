Кроссовер Volkswagen T-Roc получил новый базовый дизельный двигатель

Эта силовая установка стала пятой в моторной гамме версии. Она осуществляет работу непосредственно с передним приводом. По мнению руководства Volkswagen новый силовой агрегат позволяет кроссоверу T-Roc конкурировать лучше в рамках автомобильного рынка с версиями сегмента, такими как модель Nissan Juke. Стоит отметить, что в моторную гамму версии входят три бензиновых турбодвигателя на 1, 1,5, 2 литра, 2-литровый турбодизель на 150 л.с. Компактная версия Volkswagen T-Roc в РФ недоступна. Однако немецкая автокомпания собирается пополнить в ближайшем будущем линейку кроссоверов в России новыми моделями. При этом не исключается, что на авторынок собираются вывести модель Volkswagen T-Roc.Стоит отметить, что на тестах недавно заметили «заряженную» версию кросса Volkswagen T-Roc R. Согласно ожиданиям авто наделили 2-литровым мотором на 305 л.с.