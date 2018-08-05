Анонсирован ТОП-10 лидеров авторынка Москвы в первом полугодии

Самой востребованной версией в Москве остаётся KIA Rio. Её продажи выросли за отчётные месяцы на 15 процентов, достигнув 7 120 экземпляров. Стоит отметить, что данное авто лидирует также в общероссийском рейтинге. На второй позиции оказался седан Hyundai Solaris (4 753 авто; минус 18,5%). Третье место досталось Volkswagen Polo (4 232 авто; плюс 22%. При этом спрос на версию Hyundai Creta повысился на 11% (3 984 авто). В случае Skoda Octavia показатель составил (3 237 авто; плюс 8 процентов). Это позволило версиям занять четвёртое, а также пятое место в ТОП.Далее в рейтинге следует Volkswagen Tiguan (3 068 авто; +34 процента), Skoda Rapid (2 754 авто; -11 процента), KIA Ceed (2 660 авто; +24 процента), KIA Sportage (2 581 авто; +37 процента), Toyota Camry (2 523 авто; -1 процента).