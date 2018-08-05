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Ученые разработали наночастицы для защиты от кариеса

Американские ученые случайно разработали материал, который способен предотвратить развитие кариеса. Наночастицы данного материала можно добавить в зубную пасту или же в средство для полоскания ротовой полости.

Ученые разработали наночастицы для защиты от кариеса


Группа американских ученых провела опыт на грызунах, использовав разработанный материал. Результат эксперимента показал, что наночастицы данного материала не только предотвратили возникновения налета и камня на зубах всех подопытных животных, но и никак не отразились на их жизнедеятельности. Сейчас исследователи готовятся доказать безопасность и полезность разработанного препарата.

Ученые пояснили, что препарат обладает интересным свойством, которое делает его наночастицы похожими на ферменты. Дело в том, что наночастицы никоим образом не проявляют себя в нейтральной среде, однако, оказавшись в среде с повышенной кислотностью, начинают вырабатывать перекись водорода, которая уничтожает патогенные бактерии и разрушает биопленки, не трогая здоровые зубы.

 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:31
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