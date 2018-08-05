Ученые разработали наночастицы для защиты от кариеса

Группа американских ученых провела опыт на грызунах, использовав разработанный материал. Результат эксперимента показал, что наночастицы данного материала не только предотвратили возникновения налета и камня на зубах всех подопытных животных, но и никак не отразились на их жизнедеятельности. Сейчас исследователи готовятся доказать безопасность и полезность разработанного препарата.Ученые пояснили, что препарат обладает интересным свойством, которое делает его наночастицы похожими на ферменты. Дело в том, что наночастицы никоим образом не проявляют себя в нейтральной среде, однако, оказавшись в среде с повышенной кислотностью, начинают вырабатывать перекись водорода, которая уничтожает патогенные бактерии и разрушает биопленки, не трогая здоровые зубы.