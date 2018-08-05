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Ученые: Масло – идеальное антибактериальное покрытие

Команды ученых из Канады и Египта придумала, как защитить посуду от бактерий, которые способны привести к пищевому отравлению. Как оказалось, масло - идеальное антибактериальное покрытие емкостей из нержавеющей стали. Оно значительно сокращает число болезнетворных бактерий на их поверхности.

Ученые: Масло – идеальное антибактериальное покрытие


Уже давно не секрет, что на поверхности посуды из нержавеющей стали, по мере использования, появляются неровности, и на ней легко удерживаются бактериальные пленки, устойчивые к мытью. И чем больше подобных бугорков, тем сложнее избавиться от патогенных бактерий даже при помощи чистящих средств.

Ученые выяснили, что пищевой жир способен надежно оградить пищевой продукт от поверхности металлической емкости, в которую он помещен, кроме того, сократить многократно число патогенных бактерий, которые живут на стенках посуды. Обработанную жирами поверхность очистить легче, а ее антибактериальный эффект может сохраняться даже после чистки агрессивными абразивными средствами.

 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 10:30
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