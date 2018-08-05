Ученые: Масло – идеальное антибактериальное покрытие
Команды ученых из Канады и Египта придумала, как защитить посуду от бактерий, которые способны привести к пищевому отравлению. Как оказалось, масло - идеальное антибактериальное покрытие емкостей из нержавеющей стали. Оно значительно сокращает число болезнетворных бактерий на их поверхности.
Уже давно не секрет, что на поверхности посуды из нержавеющей стали, по мере использования, появляются неровности, и на ней легко удерживаются бактериальные пленки, устойчивые к мытью. И чем больше подобных бугорков, тем сложнее избавиться от патогенных бактерий даже при помощи чистящих средств.
Ученые выяснили, что пищевой жир способен надежно оградить пищевой продукт от поверхности металлической емкости, в которую он помещен, кроме того, сократить многократно число патогенных бактерий, которые живут на стенках посуды. Обработанную жирами поверхность очистить легче, а ее антибактериальный эффект может сохраняться даже после чистки агрессивными абразивными средствами.
Уже давно не секрет, что на поверхности посуды из нержавеющей стали, по мере использования, появляются неровности, и на ней легко удерживаются бактериальные пленки, устойчивые к мытью. И чем больше подобных бугорков, тем сложнее избавиться от патогенных бактерий даже при помощи чистящих средств.
Ученые выяснили, что пищевой жир способен надежно оградить пищевой продукт от поверхности металлической емкости, в которую он помещен, кроме того, сократить многократно число патогенных бактерий, которые живут на стенках посуды. Обработанную жирами поверхность очистить легче, а ее антибактериальный эффект может сохраняться даже после чистки агрессивными абразивными средствами.
Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 10:30