Ученые: Масло – идеальное антибактериальное покрытие

Уже давно не секрет, что на поверхности посуды из нержавеющей стали, по мере использования, появляются неровности, и на ней легко удерживаются бактериальные пленки, устойчивые к мытью. И чем больше подобных бугорков, тем сложнее избавиться от патогенных бактерий даже при помощи чистящих средств.Ученые выяснили, что пищевой жир способен надежно оградить пищевой продукт от поверхности металлической емкости, в которую он помещен, кроме того, сократить многократно число патогенных бактерий, которые живут на стенках посуды. Обработанную жирами поверхность очистить легче, а ее антибактериальный эффект может сохраняться даже после чистки агрессивными абразивными средствами.