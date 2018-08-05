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Рамзан Кадыров приехал на поминки убийцы полковника Буданова

Рамзан Кадыров приехал на поминки убийцы полковника Буданова. Глава Чеченской республики также заявил, что Юсуп Темирханов к убийству непричастен.

Рамзан Кадыров приехал на поминки убийцы полковника Буданова


Юсуп Темирханов скончался в пятницу в больнице, в которую его перевели по состоянию здоровья. Тело умершего похоронили на кладбище в родовом селении Гелдаган.

На похоронах покойного, произнося речь, Рамзан Кадыров заявил, что считает жертвой Темирханова, поскольку имеются веские доказательства его непричастности к убийству полковника Буданова. Глава Чечни также напомнил, что об этом заявлял и адвокат покойного.

К тому же, Кадыров заявил, что будет добиваться пересмотра «несправедливого» приговора. Он также отметил, что в отношении жителей Чеченской республики необходимо объективное расследование любых дел. Ко всему, глава Чечни подчеркнул, что Юсуп Темирханов умер своей смертью.

Стоит отметить, что смерть Темирханова в Чечне вызвала широкий резонанс. Тысячи жителей республики пришли на его похороны.

 
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Происшествия
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 10:15
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