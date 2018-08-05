В Удмуртии в толпу людей влетел гоночный автомобиль

В Сарапуле, Удмуртия, в субботу прошла гонка внедорожников главы муниципального образования «Сарапульский район». Во время гонок случилось неприятное происшествие. В машине одного из участников гонок открылся капот и закрыл водителю обзор, в результате чего автомобиль влетел в толпу зрителей. Сообщается, что почти все успели убежать, кроме одного человека.Пострадавший сейчас находится в больнице. Стало известно, что у мужчины пострадала нога, но, по словам медиков, несерьезно. Сотрудники ГИБДД пообщаются с водителем. Организаторы мероприятия сообщили, что всегда предупреждают зрителей о том, чтобы те не подходили близко к разделительной линии, однако они не слушают.Стоит отметить, что перед каждым заездом организаторы гонок предупреждают гостей мероприятия, чтобы они находились дальше от трассы.