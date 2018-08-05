АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уничтожение сакрального смысла русского языка началось с Кирилла и Мефодия и закончилось реформой большевиков
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

В Удмуртии в толпу людей влетел гоночный автомобиль

В Удмуртии в Сарапуле, в субботу, 4 августа, состоялась гонка внедорожников. Во время заезда случилось неприятное происшествие: гоночный автомобиль врезался в толпу людей.

В Удмуртии в толпу людей влетел гоночный автомобиль


В Сарапуле, Удмуртия, в субботу прошла гонка внедорожников главы муниципального образования «Сарапульский район». Во время гонок случилось неприятное происшествие. В машине одного из участников гонок открылся капот и закрыл водителю обзор, в результате чего автомобиль влетел в толпу зрителей. Сообщается, что почти все успели убежать, кроме одного человека.

В Удмуртии в толпу людей влетел гоночный автомобиль


Пострадавший сейчас находится в больнице. Стало известно, что у мужчины пострадала нога, но, по словам медиков, несерьезно. Сотрудники ГИБДД пообщаются с водителем. Организаторы мероприятия сообщили, что всегда предупреждают зрителей о том, чтобы те не подходили близко к разделительной линии, однако они не слушают.

Стоит отметить, что перед каждым заездом организаторы гонок предупреждают гостей мероприятия, чтобы они находились дальше от трассы.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 10:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Масло – идеальное антибактериальное
У Ольги Бузовой есть долги перед налоговой
Рамзан Кадыров приехал на поминки убийцы
Астероид-убийца динозавров спровоцировал массовое
В Удмуртии в толпу людей влетел гоночный
Андроид-ребенок из Японии умеет перемещаться на
Ученые предложили больше есть насекомых для
Ученые рассказали о положительном влиянии на мозг
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с
Анонсирован ТОП-10 лидеров авторынка Москвы в
Ученые: Секс помогает бороться с депрессией
Ученые разработали наночастицы для защиты от
Сеансы кислородной камеры восстанавливают
Ученые: Отсутствие физической активности может
Хал-Сафлиени: Мальтийский храм смерти 6000 лет
В Швейцарии разбились два легкомоторных воздушных
VIP-бэби-бум: Нюша выбрала клинику в Майами, а
Юрий Маликов в молодости был задержан за вождение
Ученые: Мозг очищает себя во время сна от
7-летняя девочка разработала собственную игру и
Создатель Kanobu Гаджи Махтиев разрабатывает
На TechCrunch показали скриншоты сервиса
Физики предложили новый метод для сравнения
Инсайдеры проговорились о том, когда будет рожать
Шакира выздоровела и выступила с концертом после
Адвокат отказался защищать Анджелину Джоли,
Специалисты рассказали о вариантах бесплатного
В день рождения Меган Маркл на нее почти не
Планшет Microsoft Surface Go плохо поддается
Ученые: Человек привыкает к роботу и затрудняется
Просмотреть все новости