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Андроид-ребенок из Японии умеет перемещаться на колесах и улыбаться

Японские ученые из Университета Осаки, под руководством Хироси Исигуро, разработали модель андроид-ребенка. В ходе проведения презентации в Национальном музее развития науки и инноваций, команда специалистов продемонстрировала своего робота на четырех колесах.

Сделан он по виду 10-ти летнего ребенка. Рост которого 120 см, а вес - 37 кг. Подобная внешность была необходима для восприятия робота не как нечто страшное, а как простого ребенка. Его лицо и руки покрыты латексной кожей, а тело представлено в виде каркаса из углерода с пластиком.

Андроид-ребенок из Японии умеет перемещаться на колесах и улыбаться


При этом детище Хироси Исигуро продолжает развиваться и приобретать качества человека. Изобретение уже умеет улыбаться, а так же передвигается в пространстве, используя 47 двигателей. Предметы инновационная модель удерживает пятью пальцами, а так же может размахивать руками показывать «заблудившемуся» дорогу.

Основная цель создания подобного изобретения – разбавить существующее общество людей с роботами равными правами. Разработчики продолжают совершенствовать свое детище. В планах обучение свободному общению с людьми.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 09:45
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