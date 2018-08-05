Андроид-ребенок из Японии умеет перемещаться на колесах и улыбаться

Японские ученые из Университета Осаки, под руководством Хироси Исигуро, разработали модель андроид-ребенка. В ходе проведения презентации в Национальном музее развития науки и инноваций, команда специалистов продемонстрировала своего робота на четырех колесах.Сделан он по виду 10-ти летнего ребенка. Рост которого 120 см, а вес - 37 кг. Подобная внешность была необходима для восприятия робота не как нечто страшное, а как простого ребенка. Его лицо и руки покрыты латексной кожей, а тело представлено в виде каркаса из углерода с пластиком.При этом детище Хироси Исигуро продолжает развиваться и приобретать качества человека. Изобретение уже умеет улыбаться, а так же передвигается в пространстве, используя 47 двигателей. Предметы инновационная модель удерживает пятью пальцами, а так же может размахивать руками показывать «заблудившемуся» дорогу.Основная цель создания подобного изобретения – разбавить существующее общество людей с роботами равными правами. Разработчики продолжают совершенствовать свое детище. В планах обучение свободному общению с людьми.