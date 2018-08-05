Ученые предложили больше есть насекомых для улучшения состояния здоровья
Как рассказали исследователи, неплохую альтернативу мясу могут представлять насекомые. На основании проведенных анализов выяснилось, что достаточно употреблять незначительное количество сверчков или других видов беспозвоночных, чтобы улучшить состояние человеческого организма.
Особенности мяса насекомых могут способствовать усилению процессов роста полезных микроорганизмов и ослаблению воспалительных процессов. Так же, многоножки, как и другие членистоногие, являются неплохим источником некоторых жиров и белка. Ко всему прочему, употребляют насекомых в пищу примерно 25% населения Земли. В данном случае речь идет об азиатском континенте. Американские ученые провели эксперимент, в котором участвовали 20 человек, возрастом до 50 лет. Первая группа включила в свой рацион пищу, в которую добавили перемолотых сверчков, вторая ела повседневную еду.
Группы поменялись ролями через определенное время. В результате выяснилось, что у испытуемых, которые употребляли насекомых, улучшилось общее состояние кишечника, при этом наблюдалось снижение содержания воспалительного белка TNF-альфа.
Особенности мяса насекомых могут способствовать усилению процессов роста полезных микроорганизмов и ослаблению воспалительных процессов. Так же, многоножки, как и другие членистоногие, являются неплохим источником некоторых жиров и белка. Ко всему прочему, употребляют насекомых в пищу примерно 25% населения Земли. В данном случае речь идет об азиатском континенте. Американские ученые провели эксперимент, в котором участвовали 20 человек, возрастом до 50 лет. Первая группа включила в свой рацион пищу, в которую добавили перемолотых сверчков, вторая ела повседневную еду.
Группы поменялись ролями через определенное время. В результате выяснилось, что у испытуемых, которые употребляли насекомых, улучшилось общее состояние кишечника, при этом наблюдалось снижение содержания воспалительного белка TNF-альфа.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 09:30