Ученые предложили больше есть насекомых для улучшения состояния здоровья

Особенности мяса насекомых могут способствовать усилению процессов роста полезных микроорганизмов и ослаблению воспалительных процессов. Так же, многоножки, как и другие членистоногие, являются неплохим источником некоторых жиров и белка. Ко всему прочему, употребляют насекомых в пищу примерно 25% населения Земли. В данном случае речь идет об азиатском континенте. Американские ученые провели эксперимент, в котором участвовали 20 человек, возрастом до 50 лет. Первая группа включила в свой рацион пищу, в которую добавили перемолотых сверчков, вторая ела повседневную еду.Группы поменялись ролями через определенное время. В результате выяснилось, что у испытуемых, которые употребляли насекомых, улучшилось общее состояние кишечника, при этом наблюдалось снижение содержания воспалительного белка TNF-альфа.