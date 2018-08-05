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Сеансы кислородной камеры восстанавливают сексуальные функции мужчин

Учеными Тель-Авивского университета, на основании проведенных исследований сделан вывод, что после лечения в кислородной камере у мужчин значительно улучшаются сексуальные функции.

Как рассказали исследователи, во время вдыхания 100% кислорода в условиях повышенного давления, страдающие эректильной дисфункцией мужчины, в два раза увеличивают длительность эрекции.

Сеансы кислородной камеры восстанавливают сексуальные функции мужчин


Для участия в экспериментах привлекли 30 мужчин, которые проходили 90 минутные сеансы гипербарической терапии ежедневно, на протяжении двух месяцев. Итоги подвели через несколько недель после окончания эксперимента, которые показали, что у 63% испытуемых эректильная дисфункция отмечалась в легкой форме. Причем сеансы кислородной камеры помогли даже тем, на кого ранее не действовала Виагра.

Так же доказано, что при проникновении 100% кислорода в ткани, образуются новые и здоровые стволовые клетки, а также стимулируется рост кровеносных сосудов. С возрастом, мужчины сталкиваются с проблемами сужения артерий, приводящими к ухудшению кровотока.

На формирование потенции оказывают значительное влияние как пагубные привычки, так и многие психологические факторы. Рассмотренный метод лечения еще изучается учеными. Исследователи планируют провести сравнение с медицинскими препаратами подобного действия, такими как Виагра.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 08:30
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