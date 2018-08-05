Ученые рассказали о положительном влиянии на мозг пониженного кровяного давления

Результаты показали, что у пациентов, которые искусственным путем снижали кровяное давление, возникало меньше проблем с потерей памяти, в отличие от людей со стандартными физическими показателями. Особо отмечается, что участники исследования, принимавшие подобные препараты, значительно повышали риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.Как отметили нью-йоркские специалисты, негативно влияет повышенное кровяное давление на организм тех людей, возраст которых от 40 до 60 лет. Для граждан, которым исполнилось 80 и более лет, может положительно отразиться на работе мозга высокое давление, так как в жизненно важный орган доставляется больше кислорода.