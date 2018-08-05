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Ученые: Мозг очищает себя во время сна от Альцгеймера

Учеными Университета Висконсин-Мэдисон удалось продвинуться на очередной шаг в исследованиях болезни Альгеймера, в результате которой пациент может лишиться памяти. Как рассказали специалисты, от симптомов данного недуга мозг человека может очищать себя самостоятельно и происходит это во время сна.

В результате проведенных исследований и была обнаружена данная особенность человеческого организма. В эксперименте задействовали более полутора тысяч человек, возраст которых составлял от 40 до 65 лет. При этом у 70% участников, в одном из поколений, были случаи заболеваний болезнью Альгеймера, что и послужило основной причиной, которая повлияла на их решение участвовать в исследованиях деменции, выступающей для них потенциальной угрозой.
Ученые: Мозг очищает себя во время сна от Альцгеймера


Одновременно с получением сканов мозга участников исследования, учеными собраны сведения про их сон, как часто они спали. В результате специалисты сделали вывод, что все граждане, рассказавшие про проблемы со сном, чувствовали усталость в течение дня, при этом их головной мозг содержал повышенный уровень бета-амилоидов. Данный пептид, особенно в большом количестве, представляет основную причину развития болезни Альцгеймера.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 06:00
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