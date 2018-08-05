VIP-бэби-бум: Нюша выбрала клинику в Майами, а Кудрявцева ищет няню-иностранку

Нюша с мужем уже сняли на Майами виллу сроком на четыре месяца. За этот срок супруги надеются стать счастливыми родителями и провести первые месяцы жизни своего чада.Также они выбрали клинику, в которой появится на свет их малыш. Стоимость услуг в этом учреждении составляет 4 тысячи долларов в день, о чем оперативно узнали журналисты.Что касается ведущей программы «Секрет на миллион», то Лера Кудрявцева сначала тоже раздумывала над возможностью рожать в США. Ведь подобным образом поступают многие отечественные звезды, включая участников скандального «Дома-2».Но потом было решено, что ребенок родится в одной из подмосковных клиник. Но потом возникла другая проблема. Лера Кудрявцева наотрез отказалась брать к себе няню русской национальности. Мол, они навязчивы и болтливы. Возможно, она даже возьмет няней какую-нибудь филиппинку. Время покажет.