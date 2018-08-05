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Юрий Маликов в молодости был задержан за вождение в нетрезвом виде

Известный деятель российской культуры Юрий Маликов, как оказалось, не может похвастаться идеальной репутацией. Когда-то он даже был задержан за вождение в нетрезвом виде.

Об этом стало известно во время последнего эфира программы «Привет, Андрей».

Юрий Маликов в молодости был задержан за вождение в нетрезвом виде

В этом году Юрий Маликов отмечает 75 лет. Поздравить юбиляра на телеканале «Россия 1» собрались многие его родственники, друзья и хорошие знакомые. Все в один голос рассказывали о том, какой прекрасный это человек, какая безупречная у него репутация. Но тут же выяснилось, что это не совсем так.

Случилось это в далеком 1966 году, когда Юрий Маликов женился на Людмиле Вьюнковой, артистке Московского мюзик-холла. Свадебное торжество проходило в Центральном доме журналистов, и специально к этому дню жених накопил денег и купил свой первый автомобиль.

Ему так сильно хотелось привезти невесту из ЗАГСа на своем авто, что он сел за руль, будучи слегка выпившим. Но этот факт не упустили их виду бдительные советские гаишники, которые остановили машину.

Войдя в положение, стражи порядка не только не стали задерживать нарушителя, но даже предложили сопроводить его вместе с новобрачной домой. Так и завершилась эта история, после которой отец Дмитрия Маликова никогда не позволял себе садиться за руль в нетрезвом виде.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 06:30
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