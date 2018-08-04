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На наследство Станислава Говорухина претендует тяжелобольной внебрачный сын

В борьбу за наследство знаменитого российского режиссера Станислава Говорухина вступил его сын Давид, рожденный вне брака. Мальчик 2004 года рождения страдает от тяжелой болезни.

На наследство Станислава Говорухина претендует тяжелобольной внебрачный сын

Сравнительно недавно общественность узнала о том, что актриса Анастасия Мартцинковская воспитывает сына Станислава Говорухина. По словам женщины, она познакомилась с выдающимся режиссером в 2002 году, когда работала в массовке. Еще через два года на свет появился Давид.

Делясь подробностями о своих личных отношениях, Анастасия Марцинковская честно призналась, что Говорухин не признал ребенка своим. Даже когда она рассказала ему о беременности, он остался равнодушен к ее словам. Но и настаивать на чем-то она не стала.

Актриса уверяет, что мальчик родился абсолютно здоровым, но по халатности медперсонала ребенка уронили и травмировали голову. В итоге был поставлен неутешительный диагноз об органическом поражении мозга с элементами ДЦП.

Заявив о своих правах на наследство Говорухина, мать тяжело больного ребенка рассчитывает погасить его дорогостоящее лечение.

 
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Общество / Культура
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 20:22
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