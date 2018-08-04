На наследство Станислава Говорухина претендует тяжелобольной внебрачный сын

Сравнительно недавно общественность узнала о том, что актриса Анастасия Мартцинковская воспитывает сына Станислава Говорухина. По словам женщины, она познакомилась с выдающимся режиссером в 2002 году, когда работала в массовке. Еще через два года на свет появился Давид.Делясь подробностями о своих личных отношениях, Анастасия Марцинковская честно призналась, что Говорухин не признал ребенка своим. Даже когда она рассказала ему о беременности, он остался равнодушен к ее словам. Но и настаивать на чем-то она не стала.Актриса уверяет, что мальчик родился абсолютно здоровым, но по халатности медперсонала ребенка уронили и травмировали голову. В итоге был поставлен неутешительный диагноз об органическом поражении мозга с элементами ДЦП.Заявив о своих правах на наследство Говорухина, мать тяжело больного ребенка рассчитывает погасить его дорогостоящее лечение.