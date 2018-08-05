7-летняя девочка разработала собственную игру и выпустила ее в Steam

Отмечается, что юный специалист увлекся программированием лишь 24 июля. Практически весь процесс создания игры велся только самой Пенни. Она училась по учебнику со старым компьютером, работающим на операционной системе Windows 98. В качестве приложения для создания программного кода использовалась платформа QBasic.В Steam игра появилась пару дней назад. Она называется Answer the Question. Пользователю необходимо решать математические задачи и собирать за это баллы. Чтобы получить доступ к этому продукту, нужно заплатить всего 30 рублей.Сообщается, что во время создания и продвижения игры у Пенни появилось пару проблем. Они касались портирования игры и логотипа. Во втором случае Valve не хотела сначала добавлять продукт на свой ресурс, и девочке пришлось перерисовывать картинку заново.