Инсайдеры проговорились о том, когда будет рожать Лера Кудрявцева

Примечательно, что сама теледива официальных заявлений о своем «интересном» положении так и не делала.Недавно некая Галина Мерц, назвавшая себя подругой Леры Кудрявцевой, заявила, что срок родов наступит со дня на день. И как будто ведущая программы «Секрет на миллион» сначала планировала рожать за рубежом, но потом передумала и стала выбирать среди российских клиник.Близкие и родные настоятельно советуют Лере Кудрявцевой обдумывать каждое произнесенное публично слово. Ведь каждое слово по инерции многие связывают с беременностью и грядущими родами. Например, недавно Кудрявцева решила посоветоваться о выборе няни и по этому поводу поругалась с Василисой Володиной, астрологом из программы «Давай поженимся».Поклонники звезды заметили, что их любимица прекрасно переносит беременность и даже позволяет себе регулярно выходить в свет. Осталось только дождаться официального сообщения о том, что она снова стала мамой.