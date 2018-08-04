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Инсайдеры проговорились о том, когда будет рожать Лера Кудрявцева

Инсайдерские источники случайно проговорились о том, когда будет рожать Лера Кудрявцева.

Примечательно, что сама теледива официальных заявлений о своем «интересном» положении так и не делала.

Инсайдеры проговорились о том, когда будет рожать Лера Кудрявцева

Недавно некая Галина Мерц, назвавшая себя подругой Леры Кудрявцевой, заявила, что срок родов наступит со дня на день. И как будто ведущая программы «Секрет на миллион» сначала планировала рожать за рубежом, но потом передумала и стала выбирать среди российских клиник.

Близкие и родные настоятельно советуют Лере Кудрявцевой обдумывать каждое произнесенное публично слово. Ведь каждое слово по инерции многие связывают с беременностью и грядущими родами. Например, недавно Кудрявцева решила посоветоваться о выборе няни и по этому поводу поругалась с Василисой Володиной, астрологом из программы «Давай поженимся».

Поклонники звезды заметили, что их любимица прекрасно переносит беременность и даже позволяет себе регулярно выходить в свет. Осталось только дождаться официального сообщения о том, что она снова стала мамой.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 23:40
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