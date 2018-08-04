Шакира выздоровела и выступила с концертом после восьмилетнего перерыва

Публикация от Shakira (@shakira) 3 Авг 2018 в 9:47 PDT

Подробностями своего выступления она поделилась на страничке в Instagram.Выступление Шакиры состоялось 3 августа в Чикаго. Тысячи поклонников собрались на стадионе United Center, чтобы послушать свою любимицу. 41-летняя исполнительница с огромным воодушевлением поблагодарила фанатов за мощную поддержку и хорошие эмоции.В силу обстоятельств Шакира уже давно не выходила на сцену, а только периодически выпускала новые альбомы. Сначала она была в декретном отпуске и воспитывала детей Жерара Пике в Барселоне. С ней случались самые разные напасти, включая проблемы с налоговой, налет грабителей и даже авиапроисшествие, которое едва не стало катастрофой.Но самой большой проблемой стало заболевание голосовых связок. Врачи даже боялись, что знаменитая исполнительница не сможет больше петь. Но, к радости преданных поклонников, все обошлось. И вы можете убедиться в этом сами.