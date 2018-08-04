АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Уничтожение сакрального смысла русского языка началось с Кирилла и Мефодия и закончилось реформой большевиков
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

Шакира выздоровела и выступила с концертом после восьмилетнего перерыва

Известная колумбийская певица Шакира (Shakira) выздоровела и выступила с сольным концертом впервые за последние восемь лет. У звезды были проблемы со связками, но она сумела победить болезнь и вернуться на сцену.

Подробностями своего выступления она поделилась на страничке в Instagram.

Шакира выздоровела и выступила с концертом после восьмилетнего перерыва

Выступление Шакиры состоялось 3 августа в Чикаго. Тысячи поклонников собрались на стадионе United Center, чтобы послушать свою любимицу. 41-летняя исполнительница с огромным воодушевлением поблагодарила фанатов за мощную поддержку и хорошие эмоции.

В силу обстоятельств Шакира уже давно не выходила на сцену, а только периодически выпускала новые альбомы. Сначала она была в декретном отпуске и воспитывала детей Жерара Пике в Барселоне. С ней случались самые разные напасти, включая проблемы с налоговой, налет грабителей и даже авиапроисшествие, которое едва не стало катастрофой.

Но самой большой проблемой стало заболевание голосовых связок. Врачи даже боялись, что знаменитая исполнительница не сможет больше петь. Но, к радости преданных поклонников, все обошлось. И вы можете убедиться в этом сами.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 23:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Инсайдеры проговорились о том, когда будет рожать
Шакира выздоровела и выступила с концертом после
Адвокат отказался защищать Анджелину Джоли,
Специалисты рассказали о вариантах бесплатного
В день рождения Меган Маркл на нее почти не
Планшет Microsoft Surface Go плохо поддается
Ученые: Человек привыкает к роботу и затрудняется
Развод Петросяна и Степаненко стал мемом
Стали известны минимальные системные требования
Новый iPhone 9 с двумя SIM-картами могут
Программист создал концепт удобной и полезной
Ольга Серябкина рассказала об участии в жюри
Xiaomi разработала «умное» массажное кресло для
На наследство Станислава Говорухина претендует
Ирландская певица Шинейд О’Коннор выпустила новую
Организаторы «Нашествия» не исключают участия
На Украине пьяный комиссар насмерть сбил молодую
В России начались продажи спецверсии внедорожника
В Сеть попало интимное видео Натальи Рудовой
Обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander осенью
Джулия Ванг шокировала поклонников своей худобой
Главная помощница Мелании Трамп перестала
В Москве грабитель украл рюкзак с 3 млн рублей
Фанаты выяснили, с кем встречается Егор Крид
16-летняя дочь Григория Лепса поступила на
Эксперты сравнили Samsung Galaxy Note 9 и Note 8
Мариинский театр в новом сезоне порадует зрителей
Составлен ТОП-5 автомобилей со спорным дизайном
Франция остановила из-за аномальной жары два
Анна Седокова прислушивается к советам дочери
Просмотреть все новости