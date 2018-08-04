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Адвокат отказался защищать Анджелину Джоли, переполненную ядовитым гневом

Адвокат отказался защищать интересы Аджелины Джоли. По мнению авторитетного юриста, сделавшего себе имя на бракоразводных процессах, актриса переполнена ядовитым гневом и с ней невозможно работать.

Адвокат отказался защищать Анджелину Джоли, переполненную ядовитым гневом

Давно канула в лету семейная идиллия «мистера и миссис Смитт». Какой гармоничной парой они были, уже почти никто не помнит. А развод, похоже будет длиться вечность.

Анджелина Джоли всеми силами пытается разрушить всяческие отношения между бывшим мужем Брэдом Питтом и детьми. Она почти лишена моральных сил, но захлебывается гневом в попытке доказать свою правоту.

На днях адвокат Лора Вассер, которая сделала убедительную карьеру на звездных разводах, заявила, что больше не может терпеть выходки взбалмошной звездной клиентки. Неразумное желание сражаться «до последней капли крови» утомило даже опытного юриста.

Стало также известно, что за юридической поддержкой Джоли дополнительно обратилась в другую компанию. Но и этот шаг не помог ускорить судебные процессы.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли хочет усыновить седьмого по счету ребенка. Узнав об этом, Брэд Питт недоуменно пожал плечами. Он заявил, что не имеет к этому никакого отношения, и что таким способом его бывшая хочет заполнить внутреннюю пустоту и одиночество.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 23:00
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