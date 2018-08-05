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Физики предложили новый метод для сравнения субъективных суждений

Ученым МГУ имени М.В. Ломоносова предложен совершенно новый метод сравнения, позволяющий оценить информативность субъективного рассуждения от разных экспертов, а так же согласованность их между собой. Подходит метод и для проверки недостоверных или неполных данных. Журнале Fuzzy Sets and Systems опубликовал подробные результаты исследований.

Для каждого параметра определен свой набор вариаций, влияющий на исход ситуации. Для любой вариации есть значение, характеризующее ее правдоподобие. Для менее правдоподобных вариаций значение возможностей меньше, в отличие от более правдоподобных.
Физики предложили новый метод для сравнения субъективных суждений


Как пояснил автор исследования Андрей Зубюк, нечеткими методами принятия решений пользуются в самых разных областях, где присутствует искусственный интеллект. Задействованы здесь анализы изображений, аудио и видео, а так же автоматические бортовые системы и беспилотные летательные аппараты. Можно сказать, что с помощью нечетких методов можно наделить компьютер интуицией. В этом случае он будет спонтанно принимать решения, даже когда не хватает достаточных данных.

На основании исследований сделан вывод, что информативность суждений или данных по разработанному методу, влияет на определение оптимального решения. Причем решение соответствует линии поведения, тактика боя, стратегия развития или траектории движения транспорта, не исключая летательные аппараты.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 00:00
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