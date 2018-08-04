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Специалисты рассказали о вариантах бесплатного приобретения Windows 10

Специалисты назвали некоторые варианты, с помощью которых можно получить операционную систему Windows 10 совершенно бесплатно. Чтобы предупредить пользователей обо всех нюансах, они также рассказали, какие есть недостатки во всех случаях.

Специалисты рассказали о вариантах бесплатного приобретения Windows 10


В первую очередь был выделен способ, предусматривающий активацию Windows 10 путем использования старых лицензионных ключей от Windows 7 или 8, поскольку есть такие, которые подходят для данной цели. Сообщается, что главным недостатком здесь является отсутствие гарантии на 100-процентную активацию и необходимость использования платформы только на том компьютере, на котором работали седьмая и восьмая версии американской ОС.

Также можно скачать Windows 10 на стороннем сайте, однако это повышает вероятность приобретения зараженной вирусами версии ОС. В некоторых случаях можно обратиться к сайтам, которые предлагают лицензионные ключи по более низким ценам, чем Microsoft.

Одним из лучших вариантов является использование специальной программы для активации этой программной платформы. Тем более, сам дистрибутив предлагается совершенно бесплатно на официальном сайте.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 22:45
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