В день рождения Меган Маркл на нее почти не обратят внимания

Это первый день рождения, который Меган Маркл будет отмечать в статусе герцогини Сассекской. Но упоминать о праздновании этой даты в Кенсингтонском дворце не сочли нужным.Дело в том, что в этот же день в графстве Суррей назначена свадьба давнего друга принца Гарри. В законный брак вступит Чарли ван Страубензе, а свидетелем жениха выступит никто иной, как принц.В итоге Меган Маркл проведет день практически в одиночестве, поодаль от супруга. А ведь ее прошлый день рождения был проведен весьма весело, когда вместе с Гарри они отправились путешествовать по Африке.Возможно, супруги смогут вместе отметить день рождения принца Гарри, которому 15 сентября исполнится 34 года. Злые языки уже подсчитали, что в эти полтора месяца разница в возрасте между ними составит 4 года.Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл наделала много шума, заставив поволноваться все королевское семейство. Взять в жены разведенную американскую актрису, старше себя – идея внука не пришлась по душе королеве Елизавете Второй, но она так и не смогла с этим ничего поделать. Времена меняются…