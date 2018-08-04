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В день рождения Меган Маркл на нее почти не обратят внимания

4 августа Меган Маркл исполняется 37 лет. Но поскольку новоиспеченная супруга принца Гарри наравне с мужем вынуждена нести бремя королевских обязанностей, она будет присутствовать в это день на важном мероприятии, где все внимание будет приковано не к ней.

В день рождения Меган Маркл на нее почти не обратят внимания


Это первый день рождения, который Меган Маркл будет отмечать в статусе герцогини Сассекской. Но упоминать о праздновании этой даты в Кенсингтонском дворце не сочли нужным.

Дело в том, что в этот же день в графстве Суррей назначена свадьба давнего друга принца Гарри. В законный брак вступит Чарли ван Страубензе, а свидетелем жениха выступит никто иной, как принц.

В итоге Меган Маркл проведет день практически в одиночестве, поодаль от супруга. А ведь ее прошлый день рождения был проведен весьма весело, когда вместе с Гарри они отправились путешествовать по Африке.

В день рождения Меган Маркл на нее почти не обратят внимания


Возможно, супруги смогут вместе отметить день рождения принца Гарри, которому 15 сентября исполнится 34 года. Злые языки уже подсчитали, что в эти полтора месяца разница в возрасте между ними составит 4 года.

Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл наделала много шума, заставив поволноваться все королевское семейство. Взять в жены разведенную американскую актрису, старше себя – идея внука не пришлась по душе королеве Елизавете Второй, но она так и не смогла с этим ничего поделать. Времена меняются…

 
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В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 22:30
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