Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб

Внимательные читатели сразу обращают внимание на противоречия в текстах Нового Завета, а раньше такие нюансы становились причиной конфликтов между атеистами и священниками, которые часто не могли аргументировать вопросы собеседников. Это особенно касалось темы распятия Иисуса до или после Песаха, а также людей интересовал рецепт хлеба, употребляемого апостолами на последнем ужине с учителем.В трех Евангелиях есть информация, что он состоялся после праздника иудеев, когда ученики спрашивали Христа, где им приготовить блюда в первый день опресноков, когда нужно было закалывать жертвенного агнца. Тогда Петр и Иоанн пошли искать дом для вечери, вот только тут сразу можно заметить некое внутреннее противоречие. Все прекрасно помнят, что первосвященники не хотели тревожить людей казнью преступника в такие дни, чтобы не стать виновниками возникшего восстания.Однако из этих текстов видно, что она состоялась во время, когда любое действие человека считалось большим грехом. Матфей был иудеем, а потому писал о “дне опресночном”. Римлянин Марк и грек Лука называли событие “днем опресноков”. Разница между описанными событиями бросается в глаза даже человеку, далекому от религии. Израильтянин Иоанн четко называет вещи своими именами и сообщает, что вечеря состоялась перед праздником его народа, после чего добавляет, что он выпал на священный день субботу.В пятницу иудеи после распятия не могли оставлять тела на кресте перед великим религиозным событием, а потому вдумчивые богословы снова нашли в таких событиях полную несуразность. Если вспомнить советскую атеистическую литературу, можно заметить, что там часто описывалась несогласованность канонических Евангелий, подверженная цитатами из текстов, да и ценители талмуда тоже выдвигали аналогичные доводы, когда спорили с христианами о новой вере.Такие события имели достаточно серьезные последствия для церкви, о чем красноречиво упоминают историки. Западные служители Бога были уверены, что вечеря состоялась после Пасхи, а все присутствующие на ней лица ели пресный хлеб, согласно традициям. Католики стали использовать его во время причастия паствы, но восточная церковь пошла путем апостола Иоанна, утверждающего, что встреча проходила перед такими событиями.Потому православные священники выбрали квасные аналоги, называемые просфорами. Когда христианство разделилось, эта тема стала камнем преткновения между верующими лицами, хотя до того они не обращали внимания на столь незначительные различия, связанные с облатками. Когда церковники оказались в тупике, археологи нашли легендарные кумранские свитки, ставшие бомбой замедленного действия в вековом споре.Прежде чем читатели узнают, какие секреты открыли ученые во время их изучения, стоит немного вернуться назад и уделить время истории Песаха, потому что, праздник иудеев был предшественником нынешней Пасхи. Он стал отмечаться народом после освобождения из египетского рабства. Ветхий Завет подробно описывает все страдания фараона, не желающего прислушаться к словам Моисея, после чего Творец поразил их разными казнями, среди которых самым страшным событием стало убийство первенцев.Только иудеи смогли защитить своих детей от гнева небес, помазав косяки домов кровью жертвенного животного, как было сказано пророком. После этого мясо агнца нужно было выпекать с горькими травами и употреблять с пресными хлебами. После того, как испуганный правитель отпустил столь грозного противника, иудеи забрали закваску для теста, пока она не скисла, а также решили компенсировать моральный ущерб, прихватив с собой ценные предметы и дорогие наряды египтян.С тех пор 14 нисана люди начинают отмечать Пасху, длящуюся до 21 числа, а также имеют на столах пресный хлеб. Иудеи ели квасной аналог до такого события, а также должны были избавиться от его остатков в доме, обходя дом со свечой, чтобы осмотреть каждый уголок, куда могла попасть крошка запретного продукта. Ученые нашли в документах много подтверждений реального существования общины ессеев, которые боролись с саддукеями и фарисеями. Их образ жизни напоминал первых христиан, так что Спаситель тоже поддерживал установленные ревностными верующими правила.Также были замечены многие различия между этой категорией лиц и ортодоксами, что также касалось праздников. Все члены секты отмечали Песах без мяса, а также пользовались лунно-солнечным календарем, где праздник должен был проходить в среду. Сразу можно добавить, что иудеи называли сектантами людей, чьи взгляды на веру отличались от привычных канонов, не вкладывая туда негативный смысл, принятый в современном обществе.Оказалось, что Христос не имел на столе мяса, но пил вместе с апостолами вино и вкушал хлеб. Кроме того, в священных текстах тоже нет упоминания о таком продукте в рационе Иисуса, когда он жил на земле. Тайная вечеря проходила по канонам ессеев и не имела ничего общего с субботой, а Матфею пришлось немного заретушировать описание, чтобы не смущать новообращенных собратьев таким нюансом.Самым искренним в этом вопросе оказался Иоанн, писавший о празднике обычных иудеев. Католики тоже были правы, используя пресные облатки, так как в рукописях есть упоминания о таком виде хлеба, ставшим символом его жертвы.